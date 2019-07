Zalone girerà a Trieste: si cercano 1000 comparse "di tutte le etnie"

La notizia è ormai nota e confermata da più fonti anche se l'annuncio ufficiale tarda ad arrivare: Checco Zalone girerà a Trieste la scena finale del suo film "Tolo Tolo", che sarà ambientato in parte in Africa e sarà prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi. Un'anticipazione era già stata data da "Il Messaggero" qualche settimana fa, quando le trattative erano ancora in corso ma "a buon punto". Non a caso sui social è già virale un post della Galaxia Casting che parla di una "grande produzione", per cui si richiedono in questi giorni 1000 comparse, tra cui uomini, donne e bambini africani. Si cercano tuttavia anche "maggiorenni asiatici, indiani, arabi, mulatti. Tutte le etnie", e ovviamente anche italiani.

Tra Ponterosso e piazza Unità

Come riporta anche 'Movieplayer', pare che la sequenza finale del film sarà ambientata in Piazza Unità fino alla Scala reale sul mare, e il Canale di Ponterosso per le riprese notturne. Federico Poillucci della FVG Film Commission, raggiunto al telefono, non si esprime in merito, e sulla questione vige ancora un fitto riserbo. Molti gli interessi in gioco, tenendo presenti i numeri che il comico pugliese, al secolo Luca Medici, è in grado di portare al botteghino (la sua ultima pellicola "Quo Vado" ha fruttato 65 milioni di euro ed è stata vista da oltre 9 milioni di italiani). In quest'ultimo film Zalone debutterà come regista.

Trieste e il cinema

Solo una delle grandi soddisfazioni cinematografiche per Trieste negli ultimi tempi: la scorsa primavera il castello di Miramare e il centro cittadino avevano ospitato le riprese di "The hitman's bodyguard's wife" con Antonio Banderas, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Salma Hayek.