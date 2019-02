Cibi e vini regionali: "Acquolina" torna da Savron

Ritorna il classico appuntamento legato all’enogastronomia che aveva contraddistinto alcune precedenti estati nelle “location” affascinanti di Porto San Rocco, Marina San Giusto, Piazza S.Antonio e Duino.

Una serata dedicata alla degustazione di cibi e vini rigorosamente regionali. Acquolina da Savron vi aspetta martedì 26 febbraio a partire dalle ore 18 nel ristorante Nuovo Savron di via Baciocchi 2 a Trieste, locale storico approdato in città recentemente dall’altopiano carsico con il suo instancabile proprietario Michele Labbate. Nella serata dell’evento si spazia tra la Jota, ricetta tipica triestina al salame all’aceto balsamico e polenta, allo strucolo “in strazza”, ai formaggi della Carnia, l’olio e i dolci tipici triestini. Vini altrettanto a Km 0 intendendo tutta la superficie regionale. Collio con Fiegl e La Castellada di Oslavia, patria della Ribolla Gialla. Un po' più verso Udine Petrucco con Friulano, Sauvignon e Refosco dal Peduncolo Rosso. E Lenardon autoctono muggesano quasi al confine con Malvasia, Refosco e l’olio. I dolci tipici triestini saranno messi a disposizione dall’azienda Eppinger- Pasticceria Bom Bom di Trieste.

La location centrale ed accattivante fa ben sperare il buon esito dell’evento. Apertura alle ore 18 con la Master Class – abbinamento cibo e vino seguita e curata dalla sommelier e degustatrice ufficiale Luisa Alzetta.

A seguire alle 19 l’apertura delle degustazioni complete. L’ingresso al costo di 20 Euro prevede l’assaggio illimitato di tutte le pietanze presenti, olio, dolci e vini compresi. Resterà in omaggio come ricordo la sacca portabicchiere marchiata Acquolina ed il calice. L’evento è organizzato dall’associazione culturale promoturismo Alpe Adria in collaborazione con il ristorante Nuovo Savron con il sostegno della direzione centrale attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata saranno disponibili alcuni gadget e saranno raccolti dei fondi per i bambini del Burlo Garofolo di Trieste.