Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso al Tiare per i Music Days

A TIARE SHOPPING tornano i TIARE MUSIC DAYS, appuntamenti dedicati alla grande musica dal vivo: domenica 5 agosto alle 21.30 spazio al Deejay Time Summer Tour 2018 e alla musica dei Deejay Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso che si alterneranno sul palco allestito nell’Area esterna del centro commerciale di Villesse (Ingresso Tiare).

Per partecipare all’evento - a ingresso gratuito - è necessario ritirare il pass dedicato all’Infopoint di TIARE SHOPPING (maggiori dettagli su www.tiareshopping.com).

I TIARE MUSIC DAYS si concluderanno mercoledì 8 agosto alle 20.30 con il concerto live del grande Enzo Arbore che si esibirà sul palco allestito nell’Area esterna del centro commerciale insieme alla sua Orchestra Italiana.

Per accedere al concerto - imperdibile per tutti i fan del cantautore italiano - è necessario ritirare il Pass gratuito all’Infopoint di TIARE SHOPPING che dà diritto a un posto in piedi all’interno dell’Area Eventi.

Ogni persona può ritirare al massimo due Pass.

Tutti coloro che effettueranno acquisti per un totale di almeno €100 - cumulabili nella stessa giornata in uno o più negozi dello shopping centre - potranno ritirare sempre all’Infopoint dello shopping centre due pass validi per gli esclusivi 300 posti a sedere numerati (disponibili fino a esaurimento).