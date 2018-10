Al Bobbio in scena "La bella addormentata" con la Kiev Grand Classic Ballet Star

A Trieste arriva una delle compagnie più note al mondo, la Kiev Grand Classic Ballet Star, in scena al Teatro Bobbio il 4 novembre alle ore 17.00 (replica alle 20.30) con "La bella addormentata" di Tchaikovskiy.

La compagnia, una tra le più note per quel che riguarda la danza classica, si è esibita, affascinando il pubblico, in paesi come America, Cina, Giappone, Israele, Germania, Spagna, Francia, Polonia, Slovacchia, Svizzera e tanti altri. Diretta dalla prima ballerina Olga Kifiak , è composta da 30 straordinari ballerini provenienti dai teatri più prestigiosi dell'ex Unione sovietica.

Tra loro, i famosissimi primi ballerini del Giappone e della Germania.