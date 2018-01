Al museo postale la mostra “A tutto gatto": dalle cartoline vintage all’oggettistica (FOTO)

Sarà inaugurata giovedì 1 febbraio alle ore 17.00 al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste “A tutto gatto… dalle cartoline vintage all’oggettistica un mondo tutto da scoprire”. Dopo l’enorme successo della precedente edizione, ritorna dopo sei anni al Museo Postale triestino una mostra di cartoline dedicate ad uno degli amici più cari dell’uomo, il gatto.

Cartoline antiche dai fini disegni e dai colori delicati, provenienti dalle collezioni di Cristiana Marangoni e Maria Angela Fantini di cui oltre all’originale, si è voluto presentare l’ingrandimento di entrambi i lati per evidenziare il retro, vergato con eleganti calligrafie, espressioni d’altri tempi e con pubblicità di società agli esordi o già scomparse. Un tuffo felino nel passato, in cui gli auguri ed i messaggi erano affidati a cartoline che hanno sfidato due Guerre ed oltre un secolo di storia per portarci inalterata la dolcezza e la delicatezza di rispettosi ed affettuosi saluti.

La nuova edizione della mostra ideata da Cristiana Marangoni, presidente della sezione regionale dell’ANFI, in collaborazione con il Museo Postale di Trieste, celebrerà il gatto non solo con le cartoline, ma anche attraverso l’esposizione di particolarissimi e rarissimi oggetti tutti riferiti al mondo dei felini (dalle teiere, al gioco di inizi ‘900, alle tantissime pubblicazioni dedicate). Da segnalare la presenza di uno bozzetto di Marcello Dudovich raffigurante uno studio grafico sui gatti.

Con la collaborazione dell’Associazione 6idea di Trieste la mostra sarà arricchita da una serie di lavori artistici dedicati al gatto, di Laila Grison, Luciana Costa, Elisabetta De Minicis, Bruna Daus, Rosanna Palombit, Rossella Titz, Monica Kirchmayr e Fulvia Dionis. Durante l’inaugurazione verrà presentato il libro di Sara Stulle, “Nola là no” un simpatico volume illustrato dedicato ai bambini, che ha come protagonista una tenera gattina. Inoltre l’8, il 15 e il 22 febbraio alle ore 17 presso il Museo Postale si svolgeranno degli incontri per illustrare alcuni aspetti particolari del mondo felino. La mostra sarà aperta fino al prossimo 1 marzo presso il Museo Postale della Mitteleuropa di piazza Vittorio Veneto, 1 a Trieste, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16 alle 18.