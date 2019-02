All'Ariston torna in sala "Roma" di Alfonso Cuarón

Il film “ROMA” (Messico, 2018, 135') di Alfonso Cuarón, vincitore di tre premi Oscar come Miglior Film Straniero, Miglior Regia e Miglior Fotografia (dopo aver già trionfato come Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e ai Golden Globe per la Regia e come Miglior Film Straniero), ritorna in sala a Trieste al cinema Ariston martedì 26 febbraio in versione originale sottotitolata e in programmazione da venerdì 1° marzo. Il film è distribuito in Italia dalla Cineteca di Bologna con l'etichetta “Il Cinema Ritrovato. Al Cinema”.

Il regista messicano premio Oscar Alfonso Cuarón, ispirandosi ai ricordi della propria infanzia, ha realizzato un potente dramma ambientato a Città del Messico nei primi anni Settanta. Protagonista un’attrice non professionista, Yalitza Aparicio, nel ruolo di Cleo, domestica a servizio di una famiglia borghese del quartiere residenziale che dà titolo al film. Premiato con il Leone d’oro a Venezia, è un capolavoro di stile e di regia in cui l’accurata ricerca visiva – bianco e nero cristallino, costruzione in profondità di campo, complessi movimenti di macchina – contribuisce a rafforzare il realismo della rappresentazione e dei sentimenti.

Scrive Alfonso Cuarón nelle note di regia: «Ci sono periodi nella storia che lasciano cicatrici nelle società, e momenti nella vita che ci trasformano come individui. “Roma” è il tentativo di catturare il ricordo di avvenimenti che ho vissuto quasi cinquant’anni fa. È un’esplorazione della gerarchia sociale del Messico, paese in cui classe ed etnia sono stati finora intrecciati in modo perverso. Soprattutto, è un ritratto intimo delle donne che mi hanno cresciuto, in riconoscimento al fatto che l’amore è un mistero che trascende spazio, memoria e tempo».