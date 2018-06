Alla Baia di Sistiana arriva Sven Väth, la leggenda della musica elettronica

La leggenda della musica elettronica, Sven Väth, con oltre trent’anni di carriera come dj e producer, sarà sabato 23 giugno (dalle 23.00 alle 06.00) in Baia di Sistiana (Trieste) per “Reload Events at Cantera Cafè”.

Fondatore dell’etichetta discografica Cacoon (autore di 13 album e numerosi singoli), che da ben 19 anni organizza anche eventi in tutto il mondo in svariati festival e club, Sven Väth è un artista eternamente fedele al vinile, un visionario che, con impegno e passione, ha influenzato il progresso e l’evoluzione della musica elettronica.

Noto per aver avuto un ruolo importante nel lancio di Ibiza come isola della techno music (dove ha aperto il Cocoon Ibiza, una delle più importanti one-night del mondo), Sven Väth ha iniziato la sua attività nel 1981 a Francoforte, che nel 2015 lo ha premiato con il "Goethplakette", rilasciato a coloro che hanno dato un contributo importante al vita culturale della città.

Un vero “fenomeno” capace di attirare 80.000 persone in quattro mesi di stagione, Sven Väth propone al pubblico delle performance sempre nuove, grazie a una selezione musicale impeccabile che lo conferma, anche dopo tanti anni di carriera, al “top of the game”.

Fra gli altri eventi in programma questa settimana in Baia di Sistiana, si segnala venerdì 22 giugno (dalle ore 24-00) l’esordio del dj e produttore Andrea T Mendoza, che ritorna al Cantera Social Club dopo aver lavorato per oltre un decennio in alcuni dei Club più esclusivi (da Porto Cervo a Dubai, da Instabul a Ibiza e Hong Kong) e realizzato moltissimi dischi singoli, anche grazie a tante collaborazioni, quali tra le più importanti: Gloria Gaynor, George Michael, DbBoulevard, Cece Roger, Laura Pausini, Simple Minds. Andrea T Mendoza sarà in consolle al Cantera Social Garden, nel giardino più esclusivo della riviera triestina, con una selezione musicale originale ed eclettica fatta di grandi successi “senza tempo” e hit dal sound contemporaneo, ogni venerdì dal 22 giugno al 20 luglio.