“Barcolissima”, al via la mostra mercato più attesa dell'estate

Si rinnova anche nel 2018, dopo 17 anni, l'appuntamento con “Barcolissima”, la manifestazione più attesa dell'estate triestina. Dal 10 al 15 agosto in Piazzale Biagio Marin (Fontana di Barcola) a Trieste si svolgerà la manifestazione organizzata da Flash Srl che dal 2001 offre, mercatino artigianale, stand e attrazioni per bambini e famiglie. Ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 22.30 con ingresso libero, in Piazzale Biagio Marin e presso la Fontana di Barcola ci sarà spazio per la suggestiva fiera d'estate contraddistinta da specialità artigianali, oggettistica etnica e vari altri prodotti a tema estivo. E per rinfrescarsi, giochi acquatici per bambini e famiglie. Ogni giorno inoltre dalle ore 16.30 animazione per i bambini con Ernesto Feletti.

La manifestazione, che da oltre tre lustri è entrata nel cuore dei triestini, nasce dall'esperienza della Flash Srl e intende promuovere e valorizzare le tipicità del territorio.

Amatissimo dai triestini e dai sempre numerosi turisti presenti a Barcola e sulle spiagge della regione, l'evento proporrà da venerdì a Ferragosto una mostra mercato di oggettistica, articoli artigianali ed etnici, prodotti e profumi naturali e novità estive originali.

Una quindicina di eleganti stand offrirà ai turisti e ai numerosi triestini che sono soliti animare la kermesse una vasta vetrina sull'artigianato italiano ed estero, dall'artigianato indiano in lino e cotone a quello dall'Indonesia, dalla Thailandia, dal Nepal, dal Madagascar e dal Sudamerica. E poi ancora telerie, creazioni in carta, stoffa e pelle, creazioni artistiche italiane, artigianato etnico, monili, collane e braccialetti, cappelli, e abiti peruviani.

Spazio naturalmente anche per le produzioni artigianali e artistiche italiane, in pelle e cuoio con la possibilità di incisioni personalizzate, bigiotteria, prodotti e arredamento per la casa.

Per ulteriori informazioni: www.barcolissima.it