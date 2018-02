Carnevale di Trieste, vince Valmaura: oltre 2000 persone tra maschere e bande (FOTO-VIDEO)

È il rione di Valmaura con “A Valmaura l'Emoticon mania porta gioia e allegria” a vincere – per la seconda volta - il Palio di Trieste. Secondo posto per Cittavecchia-San Giusto . Terzo posto per Roiano. E buon riscontro di pubblico per il Corso Mascherato che, nonostante il freddo intenso , ha richiamato ugualmente in piazza migliaia di persone.

Partito alle 14 da piazza Oberdan per concludersi - salutato da due ali di folla - in piazza Unità passando attraverso via Carducci, via Reti, via Imbriani e Corso Italia per sfociare in piazza dell'Unità d'Italia, il corteo composto da oltre 2000 tra maschere e bande, appartenenti ai rioni o iscritte singolarmente, ha visto presente come ospite in rappresentanza del Carnevale Carsico Basovizza che con il tema “ Porto di Trieste Made in China ” si è piazzato al quarto posto tra i carri nella sfilata di Opicina. A sfidarsi per il Palio di Trieste sono stati (in ordine di sfilata) i rioni di: San Giovanni - “Dentro e fora", Valmaura - “A Valmaura l'Emoticon mania porta gioia e allegria”, Cittàvecchia San Giusto - “Jamaica no limits”, Servola - “Servola si tinge di rosa”, Roiano - “La luce”, Barriera Vecchia - “Coriandoli e serpentine”, Rozzol - “In fondo al mar”; f uori concorso, ha preso parte alla sfilata anche il rione di Borgo San Sergio con "Le Caramelle".

La Classifica finale

1 Valmaura - “A Valmaura l'Emoticon mania porta gioia e allegria” 7463

2 Cittàvecchia San Giusto - “Jamaica no limits” 7298,5

3 Roiano - “La luce” 7156

4 Servola - “Servola si tinge di rosa” 6346

5 Barriera Vecchia - “Coriandoli e serpentine” 5670

6 Rozzol - “In fondo al mar” 5513,5

7 San Giovanni - “Dentro e fora" 5166

Le foto

I meravigliosi scatti di Claudio Micali

La sfilata

Ad aprire il festoso e colorato corteo, dopo il Gonfalone con il simbolo del Carnevale di Trieste, La Vecia Trieste, che da tr e anni è la banda ufficiale del Carnevale di Trieste. Presente anche la Banda Berimbau che ha accompagnato la sfilata di Cittavecchia - San Giusto e le storiche Banda Refolo, i Vikings e la Filarmonica di Santa Barbara.

Tra i gruppi iscritti più numerosi e appariscenti, si segnalano ancora una volta i Gnamopli, gruppo composto in maggioranza da bambini e presente ogni anno più numeroso da sei edizioni, le Dolcezze e, per il particolare sketch, dedicato all'obbligo dell'utilizzo dei sacchetti biodegradabili al supermercato, Sacheti no volemo e gnanca no paghemo.

Hanno sfilato anche quest'anno molti bambini e vari ultranovantenni, tra cui il più anziano è stato Silvano Biagini, 95 anni, di Barriera Vecchia.

A valutare le maschere, presentate al loro passaggio dallo speaker ufficiale, Maurizo Testi, è stata una giuria qualificata composta da 15 giurati tra addetti ai lavori tra sarte, costumiste, coreografi, attori, autori e registi teatrali.

A premiare i primi tre rioni classificati - mentre i restanti premi a singoli e gruppi, adulti e bambini verranno consegnati in una successiva data che verrà comunicata a mezzo stampa - sono stati l'Assessore al Turismo e Promozione del territorio con delega al Carnevale, Maurizio Bucci, la Presidente della Regione FVG Debora Serracchiani, il Presidente onorario, Roberto de Gioia e la neo Presidente del Comitato di Coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio cittadino, Sabrina Iogna Prat.

Dopo le premiazioni, la festa è proseguita con la festa in piazza con fest People” con Stewie Dj. Sul palco scenografie e animazione a cura di Step by Step con Natalya Kobzar, Antonella Di Nubila e Diego “Fuego” e il Gruppo Zumba e Salsation Trieste.

E quest’anno al Carnevale di Trieste c'è stato spazio anche per l’impegno sociale. A precedere le premiazioni è stata infatti l'esibizione del gruppo “Aperitivo silenzioso” con Barbara Cova e Francesca Lisjak che, assieme agli amici della LIS, Lingua dei Segni, hanno interpretato tre brani con la lingua dei segni, unendo così al divertimento l'impegno sociale.