Carnevale, la sfilata di Trieste da via Carducci a piazza Unità (VIDEO)

Ha preso il via la 27esima edizione del Grande Corso Mascherato che assegnerà l'ambito "Palio di Trieste" detenuto da Servola. Sono sette quest'anno i rioni che si contendono l'ambito premio: San Giovanni - “Dentro e fora"; Valmaura - “A Valmaura l'Emoticon mania porta gioia e allegria”; Cittavecchia San Giusto - “Jamaica no limits”; Servola - “Servola si tinge di rosa”; Roiano - “La luce”; Barriera Vecchia - “Coriandoli e serpentine”; Rozzol, per la prima volta in sfilata, - “In fondo al mar”. Sarà presente come gruppo ospite direttamente dal Carnevale Carsico il carro di Basovizza, giunto quarto tra i carri con il tema Porto di Trieste Made in China e, fuori concorso, il gruppo rionale di Borgo San Sergio.