Dopo il grande successo della cena con delitto, gli Indiziosi ritornano a grande richiesta con un nuovo mistero e mentre degusterai gli ottimi piatti di pesce del ristorante .... ci sarà da faticare per scoprire l'assassino!

Questa volta sarà Londra la cornice del mistero e le tracce lasciate dall'assassino dovranno essere valutate con molta attenzione ...

I team investigativi (ogni tavolo è un team di almeno 8 persone) potranno interrogare gli attori, scoprire degli indizi per individuare la soluzione, visitare la scena del crimine, competere per il premio (simbolico) finale. Non perder tempo e prenota il tuo posto chiamando il numero 040-365188 oppure 3288964044



La cena è a base di pesce (chiedere per menù alternativi o intolleranze al momento della prenotazione) include 2 portate, dolce, acqua minerale e vino