Una proposta per il centro estivo di quest'estate

Incontro di presentazione delle attività del centro estivo 2019. L'istituto canossiano, per l'estate 2019 organizza il centro estivo aperto a tutti i bambini della città, con età compresa tra i 3 e i 7 anni. La riunione prevista per il 3 aprile alle ore 18.30 offrirà l'occasione per presentare i laboratori, le attività sportive, i giochi che saranno illustrate da alcune delle educatrici/animatrici che si prenderanno cura dei vostri figli facendoli divertire e sperimentare.

Daremo informazioni sui costi e sulla modalità di iscrizione.

Per ogni altra informazione contattare la segreteria a canossianets@gmail.com

