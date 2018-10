Alessandra Amoroso all'Alma Arena: biglietti in vendita da domani

Alessandra Amoroso, cantante leccese sbocciata nella scuola di “Amici” e divenuta nel corso degli ultimi anni un riferimento della musica pop italiana, annuncia oggi le date del suo nuovissimo “10 Tour”, tournée che la vedrà toccare i palazzetti di tutte le regioni italiane e che vedrà in Friuli Venezia Giulia un’unica data in programma domenica 7 aprile alla PalaRubini Alma Arena di Trieste (inizio alle 21.00). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl e F&P Group, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno disponibili online su TicketOne (www.ticketone.it) dalle ore 16.00 di venerdì 5 ottobre e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 16.00 di venerdì 12 ottobre. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

"10", come gli anni trascorsi dal suo ingresso nella scuola più famosa d'Italia, quella di "Amici": l'inizio di un percorso che pian piano, canzone dopo canzone, l'ha resa una delle più amate e stimate interpreti del nuovo pop italiano con album ogni volta certificati multiplatino. “10”: Alessandra Amoroso ha voluto intitolarlo così questo suo nuovo album in uscita domani, 5 ottobre. Non è un "best of" celebrativo, ma un disco di canzoni inedite, ognuna delle quali è un’istantanea di chi è Alessandra oggi: una donna che ha da poco superato i trent'anni e che guarda avanti senza dimenticare da dove è partita. E in questo disco mette tutti i suoi valori in musica. ll 10celebrativo non è soltanto un percorso ma anche un IO. Lo dice anche lei nel singolo “La stessa” uscito il 12 agosto scorso, giorno del suo compleanno "Torneranno le mode, le canzoni d'estate, ma io sarò la stessa".

"10", la cui lavorazione ha visto la cantante collaborare con il produttore Stefano Settepani, gli autori Dario Faini, Roberto Casalino, Federica Abbate, Daniele Magro, Cheope, Tony Maiello, Federica Camba e Daniele Coro, segue la crescita artistica già iniziata con i dischi precedenti. È un album positivo, gioioso, raggiante, colorato e pieno di vita: quella di Alessandra, certo, ma anche quella dei suoi fan (la Big Family), che continuano a rivedersi in lei, proprio come lei si rivede in loro. Il viaggio con il suo pubblico è iniziato 10 anni fa e prosegue con un legame rinnovato e sempre più forte. Proprio per questo Alessandra Amoroso ha regalato come segno di gratitudine e ringraziamento a ogni componente del suo fan club un box con una lettera personalizzata, il nuovo album “10” e il biglietto per una data del tour. Il progetto grafico della cover di “10“ è stato curato da Sergio Pappalettera che ha scelto di valorizzare graficamente gli oggetti, gli incontri, i simboli che hanno accompagnato l’artista nella sua vita e anche nei suoi 10 anni di carriera.

Nello stesso giorno dell’uscita dell’album, domani 5 ottobre, sarà in tutte le radio il nuovo singolo “Trova un modo” (scritto da Roberto Casalino e Dario Faini). Alessandra ancora una volta veste il testo alla perfezione con la sua voce, il suo strumento sempre più raffinato, al quale ha dato cura e dedizione. Un brano positivo, di una donna consapevole che vuole dare la direzione agli incontri che la vita le dona, che si impegna a far sì che tutto sia vissuto al meglio senza lasciarsi trascinare dagli eventi. Dal 5 marzo 2019 Alessandra Amoroso porterà “10” in tour. Un tour costruito secondo la volontà dell’artista con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia affinché il suo nuovo live fosse davvero speciale e potesse andare incontro a tutta la sua Big Family, per cantare insieme nelle città di ogni regione, dal Nord al Sud alle Isole.

