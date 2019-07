"A night for Lelio": una serata dedicata al grande Luttazzi

Stasera, martedì 16 luglio, alle ore 21, in piazza Verdi, nell'ambito di Trieste Loves Jazz e del calendario di “Trieste Estate 2019”, si terrà la Serata dedicata a Lelio Luttazzi dal titolo “A night for Lelio” con Danilo Tarso, vincitore del “Premio nazionale Lelio Luttazzi” e la Small Big Band “The 8644 Swingers”.

L’iniziativa è stata presentata stamane, in Municipio, dal Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza con l’Assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi, il coordinatore della Casa della Musica e direttore artistico di “Trieste Loves Jazz” Gabriele Centis e la moglie del Maestro signora Rossana Luttazzi. Presenti anche alcuni componenti della band “The 8644 Swingers”, tra cui Luca Baucer (batteria), Sergio Iacobucci (voce), Bruno Iurcev (pianoforte).

Luttazzi: orgoglio della triestinità

Il Sindaco Dipiazza ha ricordato con affetto la figura straordinaria di Lelio Luttazzi, grande orgoglio della triestinità nel mondo: “Lelio è sempre vivo nella sua musica che ci regala emozioni uniche nel ricordo del legame profondo con la sua Trieste e che anche grazie a queste serate a lui dedicate vogliamo sia conosciuto e apprezzato dai giovani”.

“Lelio Luttazi è stato un “titano” della musica internazionale – ha sottolineato l’assessore Rossi – che ha portato alto il nome di Trieste in tutto il mondo. Una persona e un musicista straordinario che ricordiamo sempre con grande piacere ascoltando tanti brani che ci portiamo nel cuore”.

I ringraziament di Rossana Luttazzi

Ricordare il grande musicista e scoprire nuovi artisti è la mission della Fondazione dedicata al Maestro. Fondazione che nasce per volontà di Rossana Luttazzi, moglie dell’indimenticabile compositore e Presidente della Fondazione, per sostenere con inesauribile energia numerose iniziative dall’alto valore sociale. “Ringrazio il Sindaco Dipiazza che mi è stato sempre molto vicino fin dal primo momento, il più doloroso, e nel voler perpetrare la memoria di Lelio – ha affermato”. Rossana Luttazzi ha poi parlato dell’attività della Fondazione che oltre al Premio Luttazzi persegue altre iniziative in ricordo del Maestro, come la recente apertura dello sala Studio a lui dedicata nella sua Trieste, presso la biblioteca statale Stelio Crise: una sorta di “viaggio nel tempo e soprattutto nella vita dell'autore, compositore, musicista, personaggio televisivo”.

Danilo Tarso

La serata di domani, in piazza Verdi, vedrà protagonisti Danilo Tarso, 27 anni, tarantino, pianista jazz, che ha ricevuto il ‘Premio Lelio Luttazzi 2019‘ giunto alla terza edizione e dedicato all’indimenticato musicista, scomparso nel 2010. Tarso, allievo dei più noti maestri italiani della Classica ( B.Canino, R. Cappello, P. Camicia…) e del Jazz, affiancato da pianisti del calibro di S. Bollani, F.Puglisi, S.Battaglia, è stato finalista di prestigiosi concorsi nazionali, vincitore a Lecce del Locomotive Giovani 2015, e di due borse di studio ai seminari di Siena e Nuoro, oltre al Bando AIR. Nel 2018 è stato impegnato in un tour con la cantante Heidi Li nelle più importanti città della Cina.

The 8644 Swingers

Sempre all’insegna del jazz, sarà l’esibizione della “THE 8644 SWINGERS". Jazz Swing & Dixieland hits Live Band”, gruppo di jazzisti triestini specializzati nello Swing e Dixieland degli anni Venti e Trenta a New Orleans, Chicago e New York, formata da: Franco Valussi -clarino; Flavio Davanzo – tromba; Maurizio Cepparo – trombone; Bruno Jurcev – pianoforte; Mario Cogno – contrabbasso; Luca Baucer – batteria; Sergio Iacobucci – voce. Ci regaleranno le atmosfere delle magiche notti degli anni del Charleston, del Proibizionismo e del Cotton Club. La cifra “8644” della band corrisponde alla distanza in chilometri tra Trieste e New Orleans!