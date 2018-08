Morgan a Grado per il Sun&Sounds Festival

Prosegue a ritmo di musica l’estate 2018 a Grado con Sun&Sounds Festival. Promosso dal Comune di Grado e organizzato da The Groove Factory, la rassegna porterà domenica 12 agosto in Diga Nazario Sauro alle 21.30 uno dei più poliedrici artisti italiani: Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi.

A sei anni comincia a suonare la chitarra, ad otto il pianoforte, appassionandosi alla musica classica. Successivamente si avvicina alle correnti musicali dell’epoca, come la New Wave, il New Romantic e il Synth pop, e nel 1986, sotto lo pseudonimo di Markooper, compone e arrangia le sue prime canzoni. Nello stesso anno inizia il suo sodalizio artistico con Andrea Fumagalli, con il quale fonda i Golden Age. Nel 1991, insieme a Sergio Carnevale e Marco Pancaldi (poi sostituito da Livio Magnini), i due inseparabili compagni d'avventura Morgan ed Andy fondano i Bluvertigo.

Innumerevoli gli album, le colonne sonore di film e i concerti che Morgan alterna a trasmissioni televisive: da Sanremo ad Amici di Maria De Filippi, fino a XFactor. Proprio grazie a quest’ultimo talent è entrato nel Guinness dei primati come giudice che ha vinto più edizioni del programma a livello mondiale.

Attualmente Morgan sta lavorando a un libro autobiografico e al suo nuovo album di inediti. A Grado, assieme alla sua band – composta dall’amico e collega dal 2003 Megahertz, pseudonimo del musicista elettronico Daniele Dupuis (tastiere, syhnt, vocoder, basso, voce), Agostino Nascimbeni (batteria, cori) e Dario Ciffo (chitarra elettrica, cori) che assieme formano il duo Lombroso – canterà i suoi brani più conosciuti, a partire da quelli con i Bluvertigo. E non mancheranno alcune cover che hanno segnato la sua formazione musicale. Prevendite attive su DIYTicket e Vivaticket. Domenica 12 agosto si potranno acquistare i biglietti direttamente a Grado a pochi metri dall’area concerto dalle 19. Per informazioni su: www.sunandsoundsfestival.it