Sfera Ebbasta, il re della Trap a Lignano

Tutto pronto a Lignano Sabbiadoro per il concerto di Sfera Ebbasta, l’artista più discusso del momento, idolo del pubblico giovane, evento in programma domani, sabato 4 agosto, all’Arena Alpe Adria. Come comunicato nei giorni scorsi, il concerto è sold out in prevendita e pertanto non verranno venduti biglietti alla cassa il giorno dello spettacolo. Un successo strepitoso per il trap king e per il suo “Rockstar Tour 2018”, tournée che segue la pubblicazione dell’omonimo album “Rockstar”, fra i più venduti dell’anno. Il concerto lignanese di Sfera Ebbasta è organizzato da Città di Lignano Sabbiadoro e Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. Ma veniamo alle informazioni utili ai tantissimi fan che raggiungeranno l’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro nella giornata di sabato. Al fine di facilitare la permanenza del pubblico ed evitare la creazione di lunghe code all'esterno dell'Arena Alpe Adria, l'area verde antistante l'arena sarà aperta ai fan muniti di biglietto già a partire dalle 14.00. Lo spazio sarà provvisto di servici igienici, acqua e aree ristorazione.

Ecco quindi tutti gli orari della giornata: alle 14.00 aprirà la biglietteria per il cambio dei biglietti acquistati su internet e, come detto, l’area verde dell’arena. Le porte dell’area concerto apriranno alle 19.00. Alle 20.30 via alla musica con l’esibizione del support act e-Lisa, dj e producer friulana che ama rivisitare i più grandi successi dance sia con inediti mash-up. Negli ultimi anni ha suonato in importanti festival come il Wish Outdoor a Lignano Sabbiadoro e aperto i concerti di grandi band e artisti come Subsonica, Samuel, Giuliano Palma e Finley. A seguire l’atteso live di Sfera Ebbasta, alla prima volta in regione con il suo “Rockstar Tour”. Tutte le info su www.azalea.it .

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta, re della trap all'italiana, è il personaggio più fresco e seguito del momento con oltre un milione di followers su Instagram. Il suo omonimo primo album, certificato disco di platino, è un best seller della cultura hip hop, e dopo 65 settimane dall'uscita rimane ancora nella top 40 dei dischi più venduti. Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, è conosciuto e adorato da adolescenti e non in tutta Italia. L’immaginario di Sfera Ebbasta affronta con una spontaneità quasi disarmante le tematiche della vita nei quartieri con lo sguardo critico e attento di chi il quartiere lo ha vissuto per davvero, descrivendo con estrema chiarezza uno spaccato di realtà giovanile comune in molte periferie delle principali città italiane.

Fra i prossimi grandi concerti in programma all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro ricordiamo i live del rapper Gemitaiz (10 agosto) e il concerto della punk rock band Sum 41 (1° settembre). Biglietti in vendita su www.azalea.it .