Al Kulturni Dom atmosfere di Broadway con la Trieste Early Jazz Orchestra

Lo spettacolo “Una notte al Cotton Club” della Trieste Early Jazz Orchestra-TEJO ripropone le musiche e le atmosfere della Broadway del ruggente decennio 1925-1935, con un jazz suonato, cantato e ballato in modo travolgente: una musica che purtroppo nel corso dei decenni è stata dimenticata, ma a 90 anni di distanza mostra ancora tutta la sua coinvolgente vitalità. Il concerto è dunque l'occasione per gustare la vivace raffinatezza di alcune perle musicali del jazz dei primordi, un genere che risulta facilmente apprezzabile da tutti per la sua leggerezza e la facilità di ascolto.

La Trieste Early Jazz Orchestra diretta dal maestro Livio Laurenti è una delle poche al mondo a presentare un repertorio di musiche degli anni '20 e '30 negli arrangiamenti originali e con l'organico strumentale delle prime big band apparse nei ruggenti anni '20. I musicisti sono Sebastiano Frattini al violino, Boštjan Simon e Marcello Sfetez al sax alto, Piero Purich al sax tenore, Flavio Davanzo e Roberto Santagati alla tromba, Matija Mlakar al trombone, Marko Rupel al bassotuba, Tiziano Bole alla chitarra, Giulio Scaramella al pianoforte e Tom Hmeljak alla batteria. Gli esecutori sono tra i migliori musicisti della scena regionale e slovena, e vengono accompagnati nello spettacolo dai cantanti Paolo Venier e Ana Pilat, dal trio vocale Anakrousis e dai ballerini lindy hop di Lubiana Metod Javornik e Eva Počivavšek Janhar