Al Savoia la conferenza nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati

La nuova identità professionale dell’avvocato e la sua dimensione europea. Trieste e il Friuli Venezia Giulia saranno per due giorni protagonisti della Prima Conferenza Nazionale sul ruolo “europeo” degli avvocati e sui nuovi ambiti professionali che si potranno aprire per la giovane avvocatura organizzato dall’Aiga, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati. L’iniziativa si terrà i prossimi 18 e 19 maggio presso il Savoia Excelsior Palace in riva del Mandracchio 4 a Trieste con il patrocinio – tra gli altri - del Consiglio Nazionale Forense, dell’Università degli Studi di Trieste, del Comune di Trieste e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale. Il programma, con inizio alle 9.30, prevede inizialmente i saluti del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e dei rappresentanti delle Istituzioni della città. Dopo la relazione d’apertura sul tema della Conferenza tenuta dal presidente nazionale dell’Aiga, l’avvocato Alberto Vermiglio, si terrà una tavola rotonda, sul tema “Diritti sovranazionali e nuove frontiere della giovane avvocatura”, con la partecipazione di esponenti della politica europea, quali il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari Europei, on. Sandro Gozi e i parlamentari Lara Comi, Ely Schlein e Marco Zullo, con i quali verranno approfondite le tematiche relative alle normative esistenti ed alle proposte tuttora in discussione presso le istituzioni sovranazionali sul futuro dell’Unione e delle libere professioni.

Al termine dell’introduzione saranno presi in esame tre ambiti, accomunati fra loro dalla necessità, in questo periodo storico, di maggior attenzione da parte dei giovani avvocati ai fini di una maggiore specializzazione e professionalità.

Nel pomeriggio sono programmati tre momenti di approfondimento:

• il primo su “l’accesso ai fondi europei per i professionisti” durante il quale interverranno l’avv. Simona Putzu e l’avv. Michelina Grillo, Coordinatrice della Commissione sui fondi europei della Cassa Forense, nonché un esperto del settore che collabora con la Conferenza Stato/Regioni;

•il secondo dal titolo “ Imprese ed enti regolatori nello scenario economico internazionale” si occuperà invece di approfondire un’importante realtà di confine tra Italia ed Europa grazie all’intervento del segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Mario Sommariva, del professore ordinario di diritto dei trasporti presso l’Università degli Studi di Udine nonché Presidente Comitato di Trieste dell’AIDIM (Associazione italiana di diritto marittimo) Alfredo Antonini, dell’avvocato Simone Bagnariol, General Counsel di Rizzani de Eccher S.p.A. e del Presidente della Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., componente della Presidenza della FIATA (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés) Francesco Stanislao Parisi;

•il terzo sull’internazionalizzazione della professione dal titolo “Avvocato europeo: prospettive di crescita senza confine” vedrà l’intervento, nella veste di relatori, dell’avv. Emiliano Ganzarolli, segretario generale dell’AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats), del dott.Fortunato Celi Zullo, Ufficio di Coordinamento dell’ICE, e del prof. Stefano Amadeo, ordinario di diritto dell’Unione Europea presso l’Università di Trieste.

Il sabato mattina sarà dedicato ad una tavola rotonda, dal titolo “Avvocato europeo tra accesso, criticità e nuove opportunità”, alla quale parteciperanno l’avv. David Cerri, Coordinatore Area di Ricerca “Etiche delle Professioni” presso il Laboratorio Lider-Lab, Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa, il prof. Paolo Ferretti, Coordinatore del Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Trieste, nonché alcuni colleghi che esercitano la professione all’estero.