Corso di danza per i più piccoli: il 30 settembre lezione gratuita

In collaborazione con una prestigiosa scuola di danza di Trieste, L'istituto Canossiano di Trieste dedica ai bambini della città dai 4 ai 6 anni un corso di avvicinamento alla danza. Lezione di prova GRATUITA lunedì 30 settembre alle ore 16.00.

Si richiede abbigliamento comodo, calze antiscivolo e capelli raccolti per i bambini

Lezioni tutti i lunedì a partire dal 7 ottobre dalle 16 alle 17.

Possibilità di attivare secondo corso dalle 17 alle 18.



Parcheggio interno per i genitori che accompagnano i bambini.

Costo di 14 lezioni 135 euro.