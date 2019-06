La Biblioteca beethoveniana apre le porte al pubblico

In occasione dei "Sabati muggesani" ogni ultimo sabato del mese da giugno a settembre a Muggia, realtà uniche come questa ti apriranno in esclusiva le loro porte. Venite a scoprire la Biblioteca Beethoveniana, una delle più grandi collezioni private al mondo dedicate a Ludwig van Beethoven e al suo mito.

La casa museo raccoglie documenti, aneddoti storici e curiosità unici sul grande Maestro. La visita guidata dai coniugi Carrino vi farà vivere un'esperienza alla scoperta di come la loro grande passione per Beethoven abbia dato origine a questa straordinaria collezione.

La prenotazione è obbligatoria e si può effettuare sul sito https://muggia.green/cose-da-fare/. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Infopoint di Muggia al numero di telefono 040 9778165. L'indirizzo mail da contattare è info@muggia.gree