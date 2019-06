Cosa fare a Trieste e dintorni nel weekend

Barcola's Sunset Aperitif

BTaste - Barcola Beach

Dalle 18:00

The North Caucasus - Brothers | Russia

“Brothers”, un giudizio duro sulla nostra generazione, denuncia di una società che limita la libera espressione dei giovani e una descrizione delle conseguenze della mentalità e del modo di vivere russi: la paura di parlare per via dei tabù, la difficoltà a comunicare con gli adulti.. analizza nel dettaglio, oltre ai problemi comuni della crescita.

Aperitivo con le riviste Neutopia e Charta Sporca

Neutopia Magazine – Rivista del Possibile presenta il IV numero del magazine, "L'animale chiamato uomo".

10 autori, 11 illustratori, 5 rubriche: racconti, poesia, spoken word, critica letteraria e reportage. Con un testo di Pierpaolo Capovilla.

Charta Sporca presenta il nuovo numero “Distopie”. Letture e interventi di Carlo Selan, Davide Galipò, Elena Cappai Bonanni

Sabato 15 giugno

XII Trieste International Poetry Slam - Tact Festival

Teatro Sloveno di Trieste

ore 16.30

TRIESTE POETRY SLAM - valido per il campionato della LIPS

I migliori due poeti accedono anche allo slam internazionale

{ DAdA InAugurA!! }

In costante mutamento, movimento, per noi l'arte non è mai il fine, ma il mezzo ed il metodo per Esserci. Siamo un gruppo di poeti di strada, senza nome, senza fissa dimora. La nostra casa è l'intera città. Abbiamo voluto dar inizio a questo percorso con la Data_0, proprio al Parco San Giovanni, lì dove la parola si è fatta Rivoluzione.

Tact&Party: BIG BANG Closing PARTY

Al Dopolavoro Ferroviario di Trieste, sabato 15 giugno dalle ore 21:30 celebriamo il gran finale: che i moti di creatività di workshop, spettacoli, concerti che sono rimasti incastrati tra le mura del Teatro siano il nostro spirito guida per questa serata finale liberatoria, esplosiva. La festa finale TACT è ormai un rituale dedicato alla creatività, alla bellezza e alla passione, per rilasciare tutte le energie che il Festival ci ha regalato. Trieste, è ora di PARTY!

Doublin'

Sabato 15 giugno 2019 dalle ore 21 in occasione del Bloomsday 2019 - Una festa per Joyce, in via della Pescheria a Trieste si inaugura DOUBLIN' l'installazione diffusa ideata da Cizerouno & Dalla Maschera al Volto. Un progetto di rigenenerazione urbana e valorizzazione turistica attraverso l’installazione di luci d’artista. James Joyce, l’Ulisse e il suo rapporto con la Trieste notturna in questa installazione diffusa che dal 15 giugno si accenderà ogni notte.

8* Non Compleanno

Cappellaio Matto

Musica intrattenimento gadget e ovviamente tanto da bere durante l’arco di tutta la serata. Dalle ore 19 in poi a condurre le danze e le musiche per voi il mitico JAZZA del collettivo Electrosacher

Bloomsday 2019 - Una festa per Joyce

Ritorna la festa in onore dello scrittore irlandese James Joyce – che fra il 1904 e il 1920 fu ospite di Trieste – e del suo indimenticabile personaggio Leopold Bloom, protagonista del romanzo "Ulisse". Anche quest’anno, come a Dublino, New York, Pola, Melbourne, Shanghai, Mosca, Parigi, Londra, Montreal, Sao Paulo, San Francisco, e in centinaia di altri centri piccoli e grandi nel mondo, a Trieste – città che Joyce chiamò “mia seconda patria” – si reciterà, si ballerà, si discorrerà, si suonerà e si brinderà nel nome di Joyce e del suo grande (anti)eroe.

Funkimage | live funky atmoSphere at the dai dai

Funkimage in concerto al Dai Dai

Ex-Otago "La Notte Chiama Tour" per OndeSea GradoMusicFestival

Dopo aver conquistato i club di tutta Italia con COSA FAI QUESTA NOTTE? TOUR 2019, gli Ex-Otago, la band rivelazione del Festival di Sanremo, protagonista anche del Concerto del Primo Maggio a Roma, non accennano a fermarsi e sono prontissimi a partire con LA NOTTE CHIAMA TOUR, che porterà le #OTAGATE in giro per tutta l’estate nelle line up dei più importanti festival d’Italia.

Live the beach, love the music

Portopiccolo

Ritorna a grande richiesta per la stagione 2019 Portopiccolo Beach House, nella cornice più suggestiva dell’estate 2019: il sunset nella Riserva Naturale delle Falesie di Duino. Riservate la vostra partecipazione al pool party più glam dell’Alto Adriatico e prenotate il vostro tavolo a bordo piscina!

sabato e domenica

Osmica - Osmiza Kosuta

Osmiza Verginelle