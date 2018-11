"Che ne è del 70 manicomi italiani?" convegno a san Giovanni sul post Basaglia

Un incontro sul destino dei 70 ex manicomi italiani dopo la legge Basaglia si terrà il 30 novembre dalle 8.30 alle 17.30 al teatro “Franca e Franco Basaglia” del Parco di San Giovanni. Tra i relatori e i partecipanti, tante persone che in quei luoghi hanno lavorato o su quei luoghi hanno riflettuto e sognato, elaborando proposte critiche e innovative per il futuro: enti proprietari, operatori della salute mentale, architetti, realtà dell’economia sociale, sociologi, giuristi, economisti, storici.

Sono più di 70 in Italia i complessi che hanno ospitato gli ospedali psichiatrici dal 1904 al 1996: hanno rinchiuso la follia, ma anche tante storie di uomini e di donne. Un patrimonio umano e culturale che non può essere conservato e valorizzato solo in un museo.​

Che ne è stato di quei luoghi dopo la deistituzionalizzazione? Sono riusciti a riqualificarsi sconfiggendo l’immagine di degrado che rimandava allo stigma o sono rimasti vittime di regole inibitive e dell’inerzia amministrativa? Che posti sono diventati? Luoghi che valorizzando le differenze e opponendosi all’omologazione parlano della rivoluzione avviata negli ultimi quarant’anni o luoghi riconvertiti in maniera funzionale ma anonima? Luoghi in cui nessuno riconosce i matti ma neanche li disconosce, in cui il diverso non lo distingui ma nemmeno lo respingi? Posti nella norma o posti che continuano a parlare di una distanza, di uno scarto rispetto alla mediocrità della normalità? Posti di cui si dice “qui c’erano i matti” o posti che ti spingono ad interrogarti sul processo di trasformazione che hanno ospitato? Luoghi in cui è ancora possibile disegnare la trasgressione o luoghi in cui le leggi vengono interpretate in maniera restrittiva e non evolutiva?

Solo alcune delle domande a cui si cercherà di dare risposta venerdì 30 novembre. Per partecipare leggere attentamente le Informazioni riguardanti l'iscrizione.

