Caffè Tergesteo: aperitivo con i candidati del Movimento 5 Stelle al parlamento

"Aperitivo a 5 stelle" è l'evento organizzato dal MoVimento 5 Stelle venerdì 9 febbraio alle ore 18.30 al Caffè Tergesteo di Trieste (Galleria Tergesteo). Si tratta di una iniziativa pubblica per far conoscere i futuri parlamentari del M5S e il programma per la qualità della vita degli italiani. Saranno presenti Vincenzo Zoccano, Pietro Neglie, Viviana Dal Cin, Sabrina De Carlo e Stefano Patuanelli.

Di seguito dei brevi curricula dei candidati M5S al Parlamento presenti venerdì al Caffè Tergesteo.

Vincenzo Zoccano

Classe 1973. Sposato padre di due figli, dipendente regionale. Presidente del Fid Forum italiano sulla disabilità, unico organismo atto a portare la sintesi di tutte le associazioni di persone con disabilità a trattare con l’Edf, European disability forum. Presidente della Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie, unico esempio in Italia di organismo riconosciuto per legge per tutte le norme e le politiche regionali sul mondo della disabilità. Componente dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità di cui alla legge 18 del 2009 su designazione dell’Unione italiana ciechi ed ipovedenti. È componente della direzione nazionale Uici. Zoccano si è auto sospeso da ogni carica: un’azione attuata per correttezza ed etica personale.

Pietro Neglie

Nato a Roma il 12 maggio 1958, è uno storico. Laureatosi in Scienze politiche presso la Sapienza Università di Roma con il professor Renzo De Felice, titolare della cattedra di Storia contemporanea, del quale è poi stato collaboratore dal 1991 al 1996. Dal 1993 al 1998 è stato direttore della Fondazione "Giuseppe Di Vittorio". È tra i fondatori dell'Istituto per lo studio della storia contemporanea "Renzo De Felice". Vincitore di concorso per un dottorato di ricerca in Storia del movimento sindacale presso l’Università di Teramo, ha partecipato ai primi due anni senza completare il ciclo perché vincitore di un concorso da ricercatore all’Università di Trieste. Professore Associato di Storia Contemporanea e Storia dell’Europa presso l’Università di Trieste, corso di laurea in Scienza Internazionali e Diplomatiche con sede a Gorizia. Ha insegnato a Mosca presso Università statale di relazioni internazionali (Mgimo) e ha collaborato con l'Accademia delle Scienze della Federazione Russa. È stato direttore della fondazione Di Vittorio dal 1992 al 2002. Esordisce come romanziere nel 2014 con "Ma la divisa di un altro colore" (Fazi editore).

Viviana dal Cin

Nata il 22 settembre 1978 a Vittorio Veneto (Treviso), residente a Trieste. Laureata in Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari presso l'Università di Trieste, con una tesi in Diritto commerciale internazionale sulla sostenibilità dei finanziamenti alle energie rinnovabili. Dal 2008 è dipendente delle Assicurazioni Generali. Attualmente è impiegata nell'area finanza e si occupa di gestione di attivi e passivi dei portafogli assicurativi e di allocazione strategica degli investimenti.

Sabrina de Carlo

Nata a Latisana, ha 29 anni e vive a Trieste da 10. Ha frequentato il Liceo scientifico, parla francese e inglese ed è iscritta al terzo anno di Scienze internazionali e diplomatiche a Gorizia. Dai 15 anni in poi ha sempre lavorato e dopo due anni trascorsi come attivista per il MoVimento 5 Stelle, nel 2014 ha iniziato a lavorare per il Gruppo del M5S in Consiglio regionale come responsabile della comunicazione.

Stefano Patuanelli

Nato l’8 giugno 1974 a Trieste dove ha sempre vissuto. Sposato e padre di tre figli. Laureato in Ingegneria edile (con voto 110 e lode) e libero professionista dal 2004. Dal 2005 ha deciso di occuparsi dei problemi della città e ha cofondato il gruppo Beppe Grillo Trieste. Dal 2011 al 2016 è stato consigliere comunale M5S. Si è occupato prevalentemente di urbanistica, lavori pubblici, servizi educativi, ambiente e mobilità, senza tralasciare i temi che trattavano problematiche complesse come il tema generale dei servizi pubblici, della semplificazione e della trasparenza amministrativa.