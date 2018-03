“Il ritorno dei dinosauri”: laboratorio per bambini e famiglie al Museo di Storia Naturale

Domenica 25 marzo, alle 10.30, al Museo Civico di Storia Naturale di via dei Tominz 4, la cooperativa Ecothema, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del Progetto Speciale 2017, propone “Il ritorno dei dinosauri”, un laboratorio per bambini e famiglie dedicato ai rettili preistorici. Tra nuove scoperte adattamenti sorprendenti ed estinzioni misteriose, ancora oggi i dinosauri non finiscono mai di stupire.

Durata: circa due ore

Costo dell'attività 1€ (+ ingresso al Museo)

Informazioni: cooperativa Ecothema, mail: ascuolainmuseo@gmail.com