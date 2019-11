'Lei Piano', il nuovo video del cantautore triestino Narciso Yepess

"Una performance fuori contesto. Lo show che continua per un' unica spettatrice. 'Lei Piano' è un "sogno" ad occhi aperti dove il protagonista, tuffandosi nelle proprie paure, le vive e le esorcizza nello stesso momento" così il cantautore triestino Nicolo Krmac, in arte Narciso Yepess, definisce il suo nuovo singolo 'Lei Piano', uscito in questi giorni per MOLD Records.

Chi è Narciso Yepess

Il progetto "Narciso Yepess" nasce nel 2015 al ritorno da un viaggio in Brasile durato tre mesi. Dopo questa esperienza l' artista cerca di fondere attraverso la musica la parte piu introspettiva e analitica (Narciso), legata piu alla sua citta natale: Trieste, con quella piu giocosa ed emotiva (Yepess), emersa in maniera evidente durante e dopo l' intrapresa del viaggio in Brasile.

L' artista cita fra le sue influenze ascolti molto vari e all' apparenza lontani fra loro: Franco Battiato, Afterhours, Radiohead, Calcutta, Battisti, John Frusciante per citarne i piu famosi.

Crediti del video 'Lei Piano'

regia: A Eugen Bonta

fotografia: Arti Merdov

sceneggiatura: Pietro Bettini

attore protagonista: Simone Coloiera' (Giotto Arrosto)

attrice (non) protagonista: Gigliola