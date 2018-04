Un autore triestino racconta Venezia e l’arte contemporanea: presentazione del romanzo “Fuori i gemelli” alla Lovat

Il 4 aprile alle 18 alla libreria Lovat in viale XX Settembre, l’autore triestino Stefano Mattia Pribetti presenterà il romanzo “Fuori i gemelli” (Efesto edizioni 2018), già finalista al premio La Giara edito da Rai-Eri. Una storia a quattro voci ambientata a Venezia, dove l’arte contemporanea abbatte i limiti del rappresentabile e dell'identità personale. Modererà l’incontro Marco Galati Garritto, formatore alla scrittura creativa e storytelling.

La storia

Una pittrice di talento che seduce sconosciuti per un progetto artistico, il suo curatore che l’ha amata troppo eppure la spinge a farlo, e un giovane artista ossessionato dall’elettricità. Disposti a tutto pur di uscire dall’anonimato, stringeranno un’improbabile alleanza per creare un’opera d’arte in grado di “defibrillare l’opinione pubblica”.

E in disparte, lontana ma non troppo, una presenza stonata: una ragazza che non ha ambizioni, tranne far luce sulla tragedia che ha colpito il suo uomo. Per arrivare alla verità deve spiare un individuo coinvolto nello stesso incidente, che sta affrontando una cura al limite del sopportabile.

Quattro personaggi e quattro solitudini differenti, isole atipiche come Venezia, la città in cui nessuno di loro può fare a meno di tornare. Un romanzo epistolare dove le distanze sono falsate dalla tecnologia e i legami sono instabili ed esplosivi. E tra questi, il più fragile di tutti è quello che collega l’individuo alla propria identità.

L'autore

Stefano Mattia Pribetti è nato e vive a Trieste, dove lavora per la stampa locale. I suoi racconti sono stati premiati in diversi concorsi letterari tra cui il Premio Subway Letteratura 2015. “Fuori i gemelli” è il suo primo romanzo, finalista regionale alla quarta edizione del Premio La Giara di Rai/Eri.

