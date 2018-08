"Incontro della Pace", tre giornate in ricordo delle vittime della Grande Guerra

Dal 7 al 9 settembre avrà luogo a Trieste il 27° Incontro italo-austriaco della Pace, manifestazione transfrontaliera organizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Trieste e dalla Unione degli Istriani per commemorare nel Centenario della conclusione della Grande Guerra tutti i caduti e le vittime civili del primo conflitto mondiale.

Alla cerimonia parteciperanno numerose delegazioni italiane delle diverse Regioni e molte rappresentanze provenienti da Austria, Ungheria, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

Il programma

Venerdì 7 settembre

- ore 15.30 visita al Civico Museo della Guerra per la Pace Diego de Herinquez

- ore 17.30 presentazione in loco della spilla ufficiale con il logo del 27° Incontro;

- ore 20.30 concerto del Coro ANA di Oderzo presso la Sala Piccola Fenice (accesso da via San Francesco, 5 – (ingresso libero fino ad esaurimento posti).



Sabato 8 settembre

In mattinata

- ore 10.00 deposizione di corone al Monumento ai caduti italiani sul Colle di San Giusto;

- ore 10.30 deposizione di corone al Monumento dei caduti triestini in divisa austro-ungarica nel piazzale esterno del Castello di San Giusto.

Nel pomeriggio

- ore 14.00 ricevimento delle Delegazioni italiane ed estere in Municipio ed omaggio ricordo da parte del Comune di Trieste;

- ore 16.30 - scoprimento della targa-ricordo del 27°incontro nel sacrario del Tempio di Monte Grisa

- ore 17.00 - celebrazione a cura dell’Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi della Santa Messa;

- ore 20.00 - concerto ufficiale della Banda Imperiale di Vienna in omaggio a tutte le vittime civili e militari della Grande Guerra nel Teatro Politeama Rossetti (accesso da largo Giorgio Gaber, 1 - ingresso libero fino ad esaurimento posti).



Domenica 9 settembre

- dalle ore 9.30 alle 10.00: ammassamento delle Delegazioni in piazza Sant’Antonio;

- ore 10.30: partenza della sfilata con percorso p.zza San Giovanni – via Carducci – piazza Oberdan – via Ghega – piazza della Libertà – Rive – piazza Unità);

- ore 11.30: interventi ufficiali in piazza Unità d’Italia;

- ore 12.30: esecuzioni inni;

- ore 13.30: buffet riservato alle delegazioni ed ospiti, al Castello di San Giusto (offerto dagli organizzatori e sponsor);

- ore 14.00: concerto della Banda Refolo.