Danza africana e Doundoum Dance a Trieste

A partire da martedì 11 settembre, l'a.c.s.d. MuLtIcUlTuRe attiva i corsi di Danza Africana e di Doundoum Dance, la spettacolare danza dove le ballerine/i danzando suonano i tamburi .

I corsi sono tenuti da Patricia Lauvergnac, coreografa, percussionista e cantante, ed accompagnati dalle percussioni di Gianni Lauvergnac.

Dopo avervi fatto ballare per le strade e piazze di Trieste capitanando l' ArtPride 2018, vi aspettano per continuare le danze.

Per info: 348 5967145

https://www.facebook.com/danzaafricanatrieste

Tutte le attività sono riservate ai soci.



https://www.facebook.com/TriesteACT/videos/2055333444490651/UzpfSTEzODY4OTkxNDE1NzEwNTk6MjAwODk1Njc4OTM2NTI4OA/