Emis Killa, star del rap italiano, in baia di Sistiana

Una delle star indiscusse del rap italiano, Emis Killa sarà il super ospite sabato 28 luglio dell'evento "Ultra Flow" al Cantera Cafè, in Baia di Sistiana (dalle 23.00 alle 04.00). Primo artista italiano a essere invitato ai Bet Hip Hop Award negli Stati Uniti, vincitore di due dischi di platino (nel 2012 con il suo primo disco "L'era cattiva"e nel 2013 con "Mercurio"), Emis Kills è tornato sulle scene musicali nel 2016 con il singolo "Cult", hit dell’estate certificata dal disco di platino digitale.

Escono successivamente “Dal basso” e “Quello di prima”, due brani contenuti nel terzo album “Terza Stagione” (disco d’oro), al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia. A marzo 2017 Emis Killa è in tour a Roma e Milano mentre avvia i preparativi per il nuovo album, anticipato dai singoli “Linda” e "Serio", entrambi certificati dischi d'oro digitale. Autore del libro “Bus 323. Viaggio di solo andata”, un successo editoriale, Emis Killa ha condotto negli anni Goal Deejay su Sky Sport, gli Mtv Music Awards la serata finale di Tomorrowland su Rai4.