Viaggio tra i set del cinema nelle zone off-limits di Porto Vecchio

Domenica 27 ottobre l'Associazione Casa del Cinema di Trieste organizza un tour nel Porto Vecchio della città, zona normalmente interdetta al pubblico e luogo di importanti set per la fiction La Porta Rossa, il film Il ragazzo invisibile e molte altre produzioni internazionali come ad esempio Il Paziente Inglese solo per citarne una.

Con la passeggiata cinematografica di Esterno/Giorno, domenica alle ore 11:00 si va nella zona solitamente off-limits per i visitatori della città. Questa è l'ultima occasione di entrare in zone interdette al pubblico per il ciclo di visite in programma fino a marzo.

Esterno/Giorno

Le Passeggiate Cinematografiche di Esterno/Giorno sono diventate ormai per molti turisti un’originale maniera di scoprire le città del Friuli Venezia Giulia e rimangono una piacevole consuetudine per i locali, che scoprono angoli di città che hanno visto ritratti solo al cinema o alla televisione.

Ecco quindi che l’associazione Casa del Cinema di Trieste, forte dei grandi consensi per questa iniziativa, continua a far conoscere i set più curiosi e significativi del Friuli Venezia Giulia, una formula originale di tour condotti da un critico cinematografico affiancato ogni volta da maestranze impiegate dalle produzioni ospiti, esperti o guide coinvolti per l’occasione.

La critica cinematografica Elisa Grando e l'assistente alla regia Francesca Castagna racconteranno in questo caso aneddoti e curiosità e, grazie ai visori di realtà aumentata, si potrà entrare virtualmente nei set e rivedere le scene girate. Il costo della passeggiata è di €15,00, Informazioni e prenotazioni al +39 345 398 9849 dalle 10 alle 15, esternogiorno@casadelcinematrieste.it fornendo nome, cognome, luogo e data di nascita e n. di documento al momento della prenotazione per ogni partecipante. In caso di maltempo la passeggiata verrà sospesa.