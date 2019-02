Sabato sera a Trieste e dintorni

Sabato 16 febbraio

Nikola Tesla all'Hangar Teatri

La storia dello scienziato serbo trapiantato a New York a fine ‘800 - i suoi rapporti con Edison, George Westinghouse, J.P. Morgan - è l’appassionante storia di un uomo geniale, controverso, difficile, assolutamente puro nei suoi intenti. Troppo avanti per i suoi tempi, allora come adesso.

Hip City al Loft

Una serata tutta R&B, Soul, Jamaican vibes, Garage e Funk rhythms

Lady B cover rock band al Bar Fantasy

Cream, Doors, Black Sabbath, Jefferson Airplane, Lou Reed, PFM, Bowie, U2, Billy Idol, Depeche Mode, Sound, Cult, Patti Smith, Cure, Soft Cells, Blues Pills, the Last Internationale, Afterhours...Serve aggiungere altro?

Disco Suite-Carnevale Europeo alla Caffetteria del Borgo

In sintesi una pazza festa di Carnevale con tutte le maschere del Carnevale Europeo.

Road Junkers a La Cambusa

Un'esperienza "sonora e alcolica"

Les[s] Thérapie[s] al Round Midnight

Appuntamento settimanale all'insegna della musica underground.

Il principe Igor al Teatro Verdi

Opera in un prologo e tre atti su libretto proprio basata sul poema epico Canto della schiera di Igor’ rivista, completata e strumentata da Nikolaj Rimskij-Korsakov e Aleksandr Glazunov