Al via il progetto "Faffin' around": i giovani di Trieste imparano l'inglese divertendosi

Al via la seconda edizione di Faffin' around/relax and learn your english (letteralmente bighellonando), promosso dal PAG-Progetto Area Giovani del Comune e da AIESEC Italia, che ha l’obiettivo di aiutare i giovani a familiarizzare con l'inglese. Dopo la prima edizione di successo con 20 studenti e circa 150 ore di lezione in sole tre settimane, il nuovo modulo del progetto è stato presentato ieri mattina nella sala Fittke, dall'assessore ai Giovani Francesca De Santis, insieme ai nuovi giovani volontari della Posizione Organizzativa ai Giovani Donatella Rocco e i suoi collaboratori.

L'assessore De Santis

De Santis si è dichiarata “felicissima del grande riscontro molto positivo ricevuto da parte della cittadinanza a questa iniziativa che rientra pienamente nel programma di mandato del Sindaco Dipiazza. L'inglese è la lingua non solo della comunicazione tra i giovani nelle esperienze all'estero, ma è prerequisito fondamentale per l'accesso al mondo del lavoro globalizzatoe il modo migliore per abbattere le barriere. Anche attraverso iniziative di questo tipo, l'Amministrazione comunale si pone all'avanguardia per i nostri giovani”.

Il 29 luglio scorso sono arrivati in città altri 9 ragazzi provenienti da tutto il mondo grazie al progetto Help 2 Help, Attraverso la mobilità internazionale e la solidarietà, i giovani volontari (il secondo gruppo dopo l'esperienza di giugno e luglio con 8 coetanei) stanno realizzando attività informali in inglese per supportare studenti in difficoltà e per sviluppare la competenza linguistica negli under 35. Il tutto gratuitamente. Gli incontri di "Faffin' around/relax and learn your english" sono a cura dei giovani volontari del progetto Help2Help, nove ragazzi (a dire il vero, otto ragazze e un ragazzo) provenienti da Ucraina, Grecia, Polonia, Turchia, Romania, Canada, Georgia, Cina, Russia, tutti ovviamente padroni dell'inglese, giunti a Trieste dove rimarranno per 6 settimane. L'ultimo gruppo di ragazzi è previsto dal 14 ottobre al 24 novembre, per i quali è aperta la ricerca delle hosting families (info: pag.comune.trieste.it).

Le informazioni di Faffin' around/2

Where/dove: Polo Giovani Toti, p.zza della Cattedrale, 4/a sul Colle di San Giusto

Which/quali 2 format totally immersive: School e Chit chat

A. school (14-18) per recuperare difficoltà in inglese (e anche in altre materie attraverso l'uso dell'inglese) ripassando dove serve i programmi scolastici; va precisato che il percorso non ha valenza didattica e non va considerato pertanto come recupero scolastico.

B. Chit chat (18-35) per potenziare chiacchierando il proprio inglese, con un approccio informale attraverso la conversazionee altre attività divertenti e coinvolgenti (giochi, letture, passeggiate, canzoni, danza, film...)

When/quando Dal 7 agosto al 5 settembre, martedì dalle 9.00 alle 12.00 e mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 (gli incontri durano 1 ora)

How/come Inviando una mail a: pag.faffinaround@gmail.com indicando: 1. nome, età, format preferito A. o B. 2. contatto telefonico e email (se minorenne, dei genitori) 3. livello inglese (principiante, medio, avanzato...)4. bisogni specifici. I volontari contatteranno gli interessati per concordare insieme gli orari e le giornate. La mobilità internazionale, in linea con le più recenti indicazioni europee, è una delle linee strategiche delle politiche a favore dei giovani del Comune di Trieste attraverso il PAG; si tratta infatti di uno strumento fondamentale per la formazione e la costruzione di competenze che permette esperienze lontano da casa, favorendo spesso salti evolutivi che rendono i giovani più forti, solidali e aperti.