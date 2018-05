Festa dell'Oasi di Miramare: Museo Storico e il Parco aperti il sabato sera

19-20 maggio: Festa all'Oasi di Miramare



Anche quest'anno, puntuale a maggio, si festeggerà la Festa della Natura in tutte le Oasi WWF d'Italia. La Giornata di festa è dedicata alla raccolta fondi per la grande campagna anti-bracconaggio promossa da WWF per la tutela della fauna selvatica: è possibile dare il proprio contributo per una buona causa. Tutte le informazioni a questo link: http://www.wwf.it/. Oppure è possibile donare con un Sms al 45590.

L'Area Marina Protetta di Miramare propone una partenza anticipata della festa, in sinergia con l'apertura straordinaria del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, eccezionalmente fruibili il sabato sera oltre il consueto orario. Ma non è tutto, ed ecco il programma nel dettaglio, che si svolgerà all'interno del Biodiversitario Marino:

Programma:

Sabato 19 maggio. Apertura prolungata del Biodiversitario Marino dalle 9,30 fino alle 20,30.

Alle 20,30 "CSI #Bioma" speciale iniziativa "notturna" piena di mistero, dove solo le squadre più affiatate potranno tentare di venire a capo di un macabro rinvenimento in fondo al Golfo. La partecipazione all'evento va prenotata ma è gratuita – grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia

Domenica 20 maggio

- Dalle 10 alle 18 apertura gratuita con lo staff WWF di biologi e naturalisti a disposizione del pubblico per visite libere supportate dagli esperti!

- Dalle 15 alle 17 due speciali laboratori per bambini si susseguiranno ogni mezz'ora circa in due corner dedicati all'interno del BioMa. La partecipazione è gratuita grazie al supporto della Regione e del progetto europeo ROC-POPLife. Ma non è tutto, e le prossime settimane si presentano ricche di inziative:

Domenica 27 maggio

"Dalle Falesie alle spiagge, attraverso il Bosco della Cernizza"

Ripartono le escursioni naturalistiche guidate promosse dal Comune di Duino Aurisina per la valorizzazione della Riserva Naturale delle Falesie di Duino e di tutto il territorio comunale, in collaborazione con il WWF AMP Miramare e Camping Village Marepineta.

La prossima escursione permette di passare in rassegna una grande varietà di ambienti e paesaggi compresi tra il sentiero Rilke e le splendide Falesie su cui si affaccia e il bosco della Cernizza, antica riserva di caccia dei Principi di Duino.

La partecipazione è gratuita grazie al contributo della regione Friuli Venezia Giulia, ma è necessaria la prenotazione.

Estate 2018 – da metà giugno a fine agosto

Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni ai centri estivi dell'Area Marina Protetta di Miramare, un'esperienza Miravigliosa, aperta a tutti i bambini che sanno nuotare, a partire dalla prima elementare compiuta!

Tutte le info: http://riservamarinamiramare.it/centri-estivi