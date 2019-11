Al via il primo "festival della psicologia" a Trieste: focus su Leonardo (PROGRAMMA)

Arriva anche a Trieste, dopo 12 appuntamenti in regione, il primo "Festival della psicologia",dall'8 al 10 novembre. Un'intensa 3 giorni di eventi culturali, artistici, musicali e divulgativi volto a scandagliare in profondità svariati temi tra cui il rapporto tra genialità e disturbi; le relazioni tra la psicologia e l’arte; il ragionamento e l’intuizione; il rapporto tra architettura e psicologia; il processo della fruizione estetica dell'arte. Il tutto dedicato sia agli addetti ai lavori che ai simpatizzanti. Sarà proprio nel capoluogo giuliano che l'evento entrerà nel vivo con un fitto programma a ingresso libero tra il Museo Revoltella e l'università (Edificio H3 e Scuola Interpreti e Traduttori).

Sotto la direzione scientifica di Claudio Tonzar (psicologo, psicoterapeuta e docente all'Università di Urbino) i diversi aspetti della psicologia saranno affrontati con un approccio pluridisciplinare in rapporto alla figura di Leonardo da Vinci. Si approfondiranno, in particolare psicologia e lavoro, psicologia e giustizia, psicologia ed emergenze, psicologia e benessere degli individui, psicologia e sport.

Gibelli: "Puntare su grandi temi culturali"

A rappresentare la regione FVG, che ha contribuito alla realizzazione della kermesse, l'assessore alla cultura Tiziana Gibelli, che evidenziato come "puntare ogni anno su un grande tema di carattere culturale è fondamentale per continuare a realizzare iniziative contraddistinte da elevati standard qualitativi. Per questo i soggetti di promozione culturale della nostra regione devono imparare a lavorare insieme, a fare squadra".

"Parlando di Leonardo e del suo rapporto con l'arte - ha sottolineato l'assessore - non credo si possa utilizzare il termine disagio. Ritengo invece sia più opportuno parlare di estrosità, caratteristica che permetteva a Leonardo di passare da un argomento all'altro, da un ambito all'altro, con risultati straordinari ma che probabilmente lo rendevano di difficile sopportazione per chi gli stava vicino. Leonardo è una figura molto affascinante che ha operato anche nella nostra regione. Nel Codice Atlantico" ha ricordato Gibelli in conclusione.

La prima giornata

Gli appuntamenti triestini si apriranno venerdì 8 novembre con il "Trieste Symposium on Perception and Cognition", simposio dedicato alla percezione con studiosi italiani e stranieri" e proseguiranno alle 15 al Museo Revoltella con la cerimonia d'inaugurazione. In serata andrà in scena lo spettacolo multimediale "Il teatro dell'Arte. Leonardo da Vinci: la scienza della vita" a cura del celebre critico d'arte Giancarlo Bonomo, con la partecipazione di Raffaella Ferrari, Arianna Sossa, Micaela Sossa, Emilio Zangiacomi Pompanin e la partecipazione straordinaria di Kàartik, con la performance di danza “Corto Circuito Vitruviano” tratta dallo spettacolo “Anima” di Luciano Roman con i visual di Gigi Funcis su elaborazione dei testi originali di Leonardo. Per tutti e tre i giorni la mostra "Il pittore deve studiare con regola", che attraverso la guida dello psicologo dell’arte e artista Alberto Argenton evidenzierà il legame tra la vasta e multiforme opera di Leonardo e la psicologia.

