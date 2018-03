“Il Fitness, lo Sport ed il Benessere in Fiera”, 10 e 11 marzo a Udine Eventi a Udine

„FSB Show, “Il Fitness, lo Sport ed il Benessere in Fiera”, è la più importante manifestazione annuale dedicata al Benessere della persona nel Friuli Venezia Giulia. La nona edizione, trova vita all’interno di ben cinque padiglioni in abbinata alle aree esterne del complesso Fieristico di Udine.

Con un ideale percorso tra le varie espressioni dell’Essere; il Corpo, la Mente e lo Spirito, i visitatori vengono guidati nei padiglioni incontrando Aziende espositrici qualificate ed Esperti di settore che presenteranno prodotti, idee, progetti e percorsi, finalizzati al Naturale Benessere psicofisico della persona. Che sia quindi il semplice correre o andare in palestra, la curiosità di “scoprire” i benefici della Meditazione o cosa sia la Crescita Personale non importa. All’ FSB Show ogni visitatore ha modo di conoscere e avvicinarsi a quelle piccole o grandi scelte che lo possono aiutare a “ STAR BENE”.

Visitando la manifestazione saranno facilmente distinguibili:

- Aree dedicate alle tematiche del “Corpo”

- Aree dedicate alle tematiche della “Mente”

- Aree dedicate alle tematiche dello “Spirito”

La presenza di oltre un centinaio di Aziende ed Operatori qualificati del campo "Benessere", verrà integrata da un ricco calendario di appuntamenti d'approfondimento e informazione, seminari, convegni e workshop. La terza edizione del “Festival Rosa”, momento d’incontro, informazione ed approfondimento legato alle tematiche femminili d’attualità medico/sociale, proporrà ai presenti tanti nuovi spunti d’interesse. Il progetto “IN Salute” rappresenta infine la conferma di questa nona edizione. All' interno del padiglione 9 "Benessere & Salute", l’offerta commerciale si affiancherà alla conoscenza, fornendo a tutti i presenti, grazie al supporto e la presenza di professionisti del campo socio assistenziale, piccoli seminari ed incontri aperti a tutti; informazioni, valutazioni, servizi e consulenze gratuite, oltre che utili suggerimenti per far fronte alla gestione delle necessità assistenziali.

È possibile instaurare un’interazione completa giornaliera connettendosi al canale social network Facebook; iscrivendosi alla pagina ufficiale dedicata alla manifestazione con un semplice click sull’icona onnipresente nelle pagine del portale.

Fsb in numeri

5 padiglioni, 200 espositori di cui oltre un centinaio del comparto Benessere, 40 appuntamenti informativi (convegni, conferenze e workshop); 12 palchi dedicati a fitness e wellness, 20 appuntamenti legati alle arti marziali. Tanto sport e divertimento per tutti, grazie anche alla novità di questo appuntamento: THE AMAZING GAME EXPERIENCE - WeArena ti aspetta entrambe le giornate per scoprire le potenzialità della realtà virtuale con device VR e l’innovativo simulatore di volo Icaros, un ibrido tra VR fitness e dispositivo di gioco, per esperienze di volo innovative e coinvolgenti!







