"Giornata dell'Infanzia", alla Stazione Marittima l'iniziativa per conoscere i servizi educativi 0/3 anni e le scuole dell'infanzia

Si terrà domani, sabato 20 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 18.30, nel Centro Congressi della Stazione Marittima, la Giornata dell'Infanzia: un'iniziativa promossa dall'Assessorato all'Educazione, Scuola, Università e Ricerca del Comune di Trieste volta a far conoscere alle famiglie tutta l'offerta riguardante i servizi educativi 0/3 anni e le scuole dell'infanzia della città prima delle iscrizioni. Si tratta di un'occasione per le famiglie, che potranno acquisire in un'unica giornata ogni informazione utile sui servizi e sulle modalità di iscrizione agli stessi, per cominciare ad orientarsi meglio nell'ampio e variegato panorama dei servizi all'infanzia, da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni, presenti sul territorio comunale.

L'appuntamento darà la possibilità di conoscere ed avvicinarsi ai servizi per la prima infanzia 0/3 anni (nidi d'infanzia, spazi gioco, servizi educativi domiciliari …) e alle scuole dell'infanzia della città attraverso momenti di dialogo e confronto con gli operatori impegnati quotidianamente nella cura e nell'educazione dei bambini, attraverso la consultazione di materiali vari inerenti la vita dei servizi e l'ascolto partecipato di professionisti esperti del settore chiamati ad illustrare aspetti centrali dei servizi rivolti alla delicata fascia d'età prescolare (accoglienza, inserimento, giornata tipo, alimentazione e ancora aspetti sanitari, pedagogici e del benessere del bambino). Nel corso della giornata saranno presenti esperti del Comune e dell'ASUITS n.1 che animeranno momenti di confronto sul tema della pedagogia e dell'alimentazione nei servizi. Interverranno anche pediatri di libera scelta e rappresentanti della Croce Rossa per affrontare e sviluppare assieme ai partecipanti alcuni importanti e delicati argomenti di tipo sanitario, come ad esempio i vaccini e le problematiche legate alla disostruzione. Per i più piccoli, presenti con mamma e papà, la Giornata dell'Infanzia offrirà anche due spettacoli di magia alle ore 11.00 e alle ore 16.30.

Nidi e scuole comunali saranno visitabili inoltre durante gli open day, da lunedì 22 a mercoledì 24 gennaio 2018, dalle ore 16 alle ore 18. Va ricordato infine che, da lunedì 22 gennaio e fino venerdì 2 febbraio si potranno fare le iscrizioni ai servizi educativi e scolastici 0-6 comunali e convenzionati 0-3 anni (nidi d'infanzia, spazi gioco, sezioni primavera) e 3-5 anni (scuole dell'infanzia) relativi all'anno scolastico 2018/2019. La presentazione dalla domanda d'iscrizione può essere fatta on line sul sito www.retecivica.trieste.it o www.triestescuolaonline.it oppure usufruendo dello sportello di via dei Capitelli 8, aperto lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00; martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.00.