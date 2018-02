Giorno del Ricordo, sabato la seconda edizione dell'iniziativa “Corsa del Ricordo”

Sabato 10 febbraio 2018 , nell’ambito delle iniziative promosse per il “Giorno del Ricordo”, si svolgerà la seconda edizione della “Corsa del Ricordo”, gara non competitiva a passo libero e totalmente gratuita . La corsa, organizzata dalla A.S.D. Podistica Fiamma, dall'Associazione delle Comunità Istriane e dalla Lega Nazionale, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, del Libero Comune di Pola in Esilio, dell’Associazione Dalmati nel Mondo – Libero Comune di Zara in Esilio, FederEsuli, Fondazione Dalmatica E.Dario Rustia Traine, partirà alle 15.30 da Piazza Libertà , percorrerà la bretella che da Largo Santos porta a Piazza Duca degli Abruzzi e si snoderà lungo la parte esterna lato mare delle Rive , Via Ottaviano Augusto, Via Giulio Cesare, Passeggio S. Andrea, Largo Irneri, Viale Romolo Gessi, Via Tedeschi per concludersi in Piazza Carlo Alberto. Tutto il tragitto verrà percorso sulle aree pedonali e marciapiedi .

Si invitano comunque i partecipanti ad attenersi alle regole del Codice della strada. La gara è dedicata alla memoria dell’amico Manuele Braico, già Presidente della'Associazione delle Comunità Istriane e promotore della prima edizione. Seguirà un rinfresco presso la sede dell'Associazione in Via Belpoggio 29/1.