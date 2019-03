Il 7 marzo al Caffè Torinese va in scena "L'ubriacona"

Una donna intelligente, istruita, che ha letto Aristotele. Ma ha un bicchiere in mano: è lei ''Die Säuferin" ("L'ubriacona"), la protagonista del monologo in lingua tedesca di René Schweizer che l'attrice italo-tedesca Miriam Fiordeponti presenterà giovedì 7 marzo 2019 alle ore 18.30 al Caffè Torinese di Corso Italia 2, nell'incontro culturale a ingresso gratuito offerto dal Goethe-Zentrum Triest grazie al contributo del Goethe Institut. Regine è una donna elegante, colta e dipendente dal whiskey. Automaticamente, senza emozioni, se ne sta sulle sue, silenziosa e solitaria. Un testo, per la regia di Kenneth Huber, tragico a prima vista, ma che rivela una sua luminosa leggerezza: tanto che, alla fine della serata, invece che malinconici ci si trova allegri, commossi e pronti per concludere la serata con un buon drink. Visto il numero di posti ridotto, è obbligatoria la prenotazione entro le ore 12.00 del 6 marzo, scrivendo a progetti@goethezentrumtriest.it