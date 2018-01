Capodistria, Gogol Bordello in concerto in piazza Ukmar

I Gogol Bordello vi aspettano il 2 giugno a Capodistria per un fantastico concerto! Dalle 21.00 in piazza Ukmar il gruppo gipsy punk che nella propria musica mescola reggae, punk, hip hop e musica tradizionale ucraina, vi farà ballare e scatenare fino a tarda notte.

Formatosi nel 1993 in quartiere di New York, i Gogol Bordello sono conosciuti per le loro performance frenetiche e molto teatrali.

Disponibili fino a venerdì 26 gennaio i primi biglietti al prezzo speciale di 15,90 € EARLY BIRD