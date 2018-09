Gommonata: torna l'appuntamento con l'AISM

Dopo il successo delle ultime sei edizioni, anche quest'anno, nella giornata di sabato 8 settembre 2018 viene riproposta la consueta “Gommonata” con gli amici assistiti dell'A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Il programma prevede il ritrovo presso la sede del Club del Gommone di Viale Miramare 32 alle ore 09.00.

Seguirà, alle ore 10.30, la partenza con meta prevista al Castello di Miramare per poi puntare verso piazza dell’Unità d'Italia. Il rientro al Club è previsto indicativamente per le ore 12.00. A seguire, verrà offerto un rinfresco per tutti i partecipanti.

Alla giornata sono invitati a partecipare i soci del Club, gli ospiti con i propri accompagnatori, i gommonauti con accompagnatori e i membri del Consiglio Direttivo del Club. Al termine, una targa ricordo dell'incontro verrà consegnata alla Presidentessa dell'A.I.S.M. Paola Gaggi.