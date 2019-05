Grembiulevolmente, il progetto per donare un grembiule e prenderne un altro

L'Istituto Canossiano di via Rossetti da il via a una iniziativa per supportare le famiglie dei bambini della città, che frequentano scuola dell'infanzia e scuola primaria dove viene richiesto di indossare il grembiule. Il dono, lo scambio o dare una nuova vita ai grembiuli sono un gesto d'amore per l'ambiente e il futuro.

Lunedì 24 e martedì’ 25 giugno dalle 8.30 alle 13.00 e giovedì 29 e venerdì 30 agosto dalle 16.30 alle 18.00. Consegna grembiule/i e stivaletti per la pioggia,

tutto pulito e in buono stato

Martedì 3 e mercoledì 4 settembre dalle 16.30 alle 18.00, prendi il grembiule/i e stivaletti per la pioggia.



Mercoledì’ 4 settembre dalle 16.30 alle 18.00, accedono anche le persone che non hanno consegnato un grembiule o gli stivaletti

