Alle Torri una giornata dedicata alla guida sicura

Alle Torri d'Europa, sabato 15 giugno, appuntamento con la guida sicura. Una giornata ed un evento gratutito dedicato a minorenni -dai 14 anni in su- e maggiorenni che non sono ancora in possesso di foglio rosa o patente.

Novità di quest'anno saranno le “PINK DRIVERS” che vi dedicheranno uno stage teorico e pratico gratuito (tenuto da istruttrici di guida donne) rivolto a tutte le donne che per mille motivi hanno timore di guidare (o di rimettersi a guidare) e vogliono o devono farlo. L'obiettivo dell'evento è la sicurezza, ovvero evitare primi approcci alla guida su strade aperte al pubblico con istruttori improvvisati. L'appuntamento è quindi per sabato nel piazzale del Centro Commerciale dove vi aspetteranno 7 veicoli compresa la BMW i3 automatica (primo veicolo elettrico uso scuola guida in italia).



Non sono richieste esperienze di guida o abilità particolari.La presenza all’evento ovviamente non ha vincoli e obblighi successivi

informazioni e iscrizioni (gratuite) presso le sedi dell’ AUTONAUTICA BIZJAK a Trieste o Opicina (040.635555 – whatsapp 347.5050090 o tramite i social facebook e instagram)