Ics presenta il libro “Disarmo” di Giuseppe De Mola al Caffè San Marco

Presentazione di “Disarmo” con l’autore Giuseppe De Mola Mercoledì 10 gennaio, alle ore 18 all Caffè San Marco di Trieste (via Battisti n° 18), verrà presentato il romanzo “Disarmo” di Giuseppe De Mola. Più storie s'intrecciano – o appena si sfiorano – condividendo il desolante spazio geografico di un'Africa non precisata, sconvolta da violenze decennali di tutti contro tutti. In questo paesaggio di fango e acqua, che suggerisce l'isolamento come sola concreta difesa concessa, si muovono i suoi abitanti: donne e uomini che cercano di sopravvivere seguendo pascoli che appaiono e scompaiono al susseguirsi delle stagioni; un governatore che tenta di contrastare il caos che lo circonda; le ombre, tra loro quasi indistinguibili, di ribelli in armi e militari dell'esercito regolare. In controcampo gli stranieri: i soldati dell'Orni, capaci di difendere a malapena se stessi; e l'eterogeneo quartetto di volontari di una qualche Ong impegnati ad allestire il recinto, un campo per i rifugiati che prima o poi dovranno arrivare. Un mondo, un'umanità in disarmo. La guerra intanto continua, così come il caos implacabile, tra gli squarci delle immagini più crude della realtà quotidiana, le digressioni in altri spazi e in altri tempi delle oniriche vicende dei personaggi e un improvvisato coro di bambini che esegue un lied di Mahler sulla riva del fiume. Giuseppe De Mola, nato a Bari nel 1967, da anni operatore umanitazio per l'organizzazione internazionale Medici Senza Frontiere, in Italia e all'estero (Yemen, Sudafrica, Sud Sudan). In questo suo primo romanzo, così come già nella precedente raccolta di racconti “Distanze” (Besa, 2012), lo spunto mediato delle sue esperienze professionali lascia il campo alla ricerca narrativa. Modera Gianfranco Schiavone Legge l'attore Lorenzo Zuffi L'Evento è organizzato dal Consorzio Italiano di Solidarietà