"A spasso nel bosco", il film sul cammino impossibile degli Appalachi

Riprende al teatro Miela domenica 24 febbraio alle 16.30 "La stagione del raccolto - La maturità della vita nel cinema" la rassegna cinematografica della domenica pomeriggio per imparare a invecchiare insieme una collaborazione Bonawentura con ITIS e ARIS di Trieste. Il film di oggi sarà "A spasso nel bosco" di Ken Kwapis; con Robert Redford, Nick Nolte, Nick Offerman, Kristen Schaal, Emma Thompson, Mary Steenburgen , USA, 2015, 98’.

La pellicola basata sul libro di Bill Bryson

Film basato sulle memorie dello scrittore di viaggi Bill Bryson, ritornato con la famiglia negli Stati Uniti, dopo anni trascorsi all’estero, l’acclamato scrittore decide con grande disappunto della moglie di esplorare il proprio paese. Con in mente di esplorare le 2.200 miglia del famoso ‘sentiero degli Appalachi’, per partire Bill deve acconsentire alla richiesta della consorte di trovarsi un compagno di viaggio, che individua nel vecchio amico Stephen Katz, un donnaiolo alcolizzato e cocainomane. L’escursione nel deserto, tra incontri esilaranti, animali selvatici e pericoli mortali, metterà a dura prova la loro stessa amicizia.

Organizzazione: Bonawentura in collaborazione con ITIS e ARIS