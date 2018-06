Telemaco: Massimo Recalcati a Trieste per l'inaugurazione della clinica psicoanalitica

Lo psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati sarà a Trieste il prossimo 13 giugno per inaugurare ufficialmente la sede triestina di Telemaco, centro di clinica psicoanalitica dell'infanzia e dell'adolescenza. Per l'occasione Recalcati terrà un intervento intitolato: "Il buon incontro: l'ascolto dell'infanzia e dell'adolescenza a Telemaco" in cui illustrerà il metodo dell'associazione. Con l'occasione verranno brevemente presentati l'attività svolta, gli eventi e i nuovi progetti dell'associazione. L'evento si terrà il 13 giugno alle 15.00 nella sede di Telemaco, in via Carducci n.8 (IV° piano). L'incontro sarà riservato agli addetti ai lavori e agli organi di informazione.

Telemaco Trieste nasce dall’esigenza di adattare la clinica psicoanalitica dell’infanzia e dell’adolescenza ai cambiamenti della contemporaneità, all’interno della logica di cura dei centri Jonas, il centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi fondato da Recalcati sul piano nazionale.

Telemaco si fonda a partire dalle teorizzazioni di Recalcati con l’idea comune di rendere possibile a bambini e adolescenti, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla psicoanalisi, di affrontare il proprio disagio: problemi relazionali, disturbi specifici dell’apprendimento, insuccesso e abbandono scolastico, iperattività, disturbi alimentari, disturbi d’ansia, bullismo, cyberbullismo, senso di smarrimento, conflittualità.

A livello locale l'attività di Telemaco si declina secondo le specifiche esigenze del territorio, Telemaco Trieste collabora con istituti scolastici, realizzando interventi di prevenzione rivolti a studenti, insegnanti e genitori, gestisce uno sportello d'ascolto, offre uno spazio personalizzato per riuscire ad orientarsi nelle difficoltà proprie dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nota biografica: Massimo Recalcati è uno degli psicoanalisti più noti in Italia. Insegna all’Università di Pavia Psicopatologia del comportamento alimentare ed è responsabile del Laboratorio di psicoanalisi e scienze umane dell’Università degli Studi di Verona. È fondatore di Jonas Onlus: centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi e direttore scientifico della Scuola di specializzazione in psicoterapia IRPA. Ha svolto attività di supervisore clinico presso diverse istituzioni sanitarie, tra cui l'ospedale Sant'Orsola di Bologna, e attualmente presso il Centro Gruber di Bologna per casi gravi di DCA. Ha insegnato nelle Università di Milano (in collaborazione con la cattedra di Filosofia Morale, dal 1991 al 1994), di Padova (in collaborazione con la cattedra di Teorie e tecniche del colloquio dal 1998 al 2001) e nell’Università di Losanna con la cattedra di Clinica psicoanalitica dell’anoressia all’interno de CEPUSPP (Centre Einseignement postgradue en psychiatrie et psychoterapie).