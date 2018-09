Incontro Italia - Austria: la sfilata per le vie cittadine

Si concluderà domani, domenica 9 settembre, con la parata attraverso le principali vie del centro città, il 27° Incontro italo-austriaco della Pace. Dalle 9.30 l’ammassamento delle delegazioni in uniforme e delle associazioni combattentistiche presenti in piazza S. Antonio, alle 10.30 la partenza della sfilata – cui potranno unirsi i cittadini - che attraverso piazza San Giovanni, via Carducci, piazza Oberdan, via Ghega, via Cellini, piazza della Liberta e le Rive si scioglierà in piazza dell’Unità d’Italia, dove i rappresentanti delle istituzioni organizzatrici terranno un discorso a partire dalle ore 11.30.