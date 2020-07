Jadran basket e Mollusk puntano sui video promozionali e danno il via al workshop in Borgo Grotta Gigante

Il 17 luglio a partire dalle ore 14:30 presso il centro Wellness Medical center Avalon di Borgo grotta gigante si terrà un importante appuntamento per il progetto Jadran basket Partner Opportunity Program sotto la regia di Mollusk (Grafica e comunicazione). L’evento consiste in un vero e proprio workshop formativo incentrato sull’importanza del corretto utilizzo delle produzioni video per far comunicare le proprie aziende in maniera efficace.

“Questo è solo uno degli eventi che abbiamo in programma per lo Jadran basket Partner Opportunity,” spiega Ivana Milič, la presidentessa dello Jadran basket. ”Abbiamo deciso di reinvestire nei nostri sponsor dando loro valore aggiunto come ad esempio il corso coordinato da Mollusk e altri servizi per aumentare la visibilità dei nostri partner, che verrà svolto a breve. Lo Jadran basket è una storia che nasce 40 anni fa e che ancora oggi vive, cresce e crea il nostro presente. Nel 2018 ci siamo rinnovati per stare al passo con i tempi moderni e abbiamo iniziato una collaborazione diretta con i nostri partner e sponsor con lo scopo di dare a ognuno lo spazio adeguato, visibilità e valore profondo. Il nostro impegno è di essere un canale di comunicazione territoriale, un canale di visibilità diretta e un partner che offre marketing referenziale.”

Mollusk Grafica e comunicazione capitanata da Matteo Vancheri dal 2013 si propone sul territorio come realtà professionale in grado di realizzazione strumenti di comunicazione per le aziende mirate a migliorare il brand ed il suo posizionamento e nella realizzazione di sinergie marketing vincenti; proprio per questo nel 2020 Mollusk Grafica e comunicazione diventa partner ufficiale, technical sponsor di Jadran basket. Durante l’evento la presidente dello Jadran basket presenterà le novità del Partner Opportunity 2020 /2021: nuove offerte di visibilità e servizi per le aziende del territorio. Il corso è gratuito per tutti i partner Jadran basket e a pagamento per le aziende private. Info e prenotazioni: info@jadran.it