John Butler in tour: al Rossetti la prima tappa

È uno dei più virtuosi chitarristi del mondo ed è il musicista australiano indipendente di maggior successo, a grande richiesta John Butler annuncia il suo nuovo tour da solista che per la prima volta arriva anche in Italia. E la nuova tournee partirà proprio dall’Italia: il prossimo 29 aprile 2020 dal Politeama Rossetti di Trieste.

I biglietti (prezzi da 18 a 34 euro più diritti di prevendita) saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di lunedì 21 ottobre alle biglietterie del teatro, online su Ticketone.it, Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.ilrossetti.it

Dopo il successo dell’ultimo tour mondiale in trio (152 live, con numerosi soldout), a supporto del suo settimo album in studio “Home”, dove ha sperimentato nuove sonorità e generi differenti senza mai tradire il sound che lo caratterizza e rappresenta il suo marchio di fabbrica, John Butler si presenta sulla scena come solista con una tournee che toccherà 27 prestigiosi teatri in tutta Europa.

Riguardo la nuova avventura il poliedrico musicista rock australiano ha dichiarato: “Non vedevo l’ora arrivasse questo momento! Adoro esibirismi da solista e da quando qualche anno fa ho portato in giro per l’Australia Tin Shed Tales da solo, ho voluto condividere questo show con il resto della mia famiglia in tutto il mondo. Europa, sei pronta? Non vedo l’ora di vedervi tutti lì. Ci saranno intimità, silenzi, venue meravigliose, storie e performance inaspettate di canzoni che già conoscete e canzoni che non suono quasi mai con la band. Non vedo l’ora!”

Ad aprire i concerti della tournee la talentuosa cantautrice e polistrumentista folk Elana Stone, che dopo aver già condiviso il palco con celebri artisti come Passenger, avrà modo di farsi ammirare anche dal pubblico italiano esibendosi in acustico.