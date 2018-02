"La testa per intrigo", ultima serata di letture da Icolari Arcade

Giovedì si conclude la stagione invernale dei free reading da Icolari Arcade. Pagine di grandi autori oppure il proprio, prezioso scritto: le letture e i lettori si alternano come è avvenuto ogni giovedì per nove settimane. "La testa per intrigo" è una serata di Open Mic, microfono aperto, in cui chiunque può leggere davanti al pubblico una o due pagine.

I riflettori si accendono sul palco dove, introdotti da Corrado Premuda, si esibiscono scrittori, poeti, lettori, avventori del locale Icolari Arcade. A chi riceve l'applauso più forte viene regalato un quaderno umoristico della collana "Libri vintage per l'infanzia" di Silvio Spaccesi, le cui opere sono esposte nel bar. A partecipare sono anche diversi autori che hanno preso parte, negli anni, al corso di scrittura creativa "Il Temperamatite" di Premuda.

