Tremonti presenta "Le tre Profezie": appunti per il futuro a Portopiccolo

Il Professor Giulio Tremonti non poteva esimersi dal presentare il suo nuovo libro “Le tre Profezie. Appunti per il futuro” (ed. Solferino) e visitare il Golfo di Trieste, dopo aver ricevuto invito ufficiale dal Rotary Club Trieste Alto Adriatico, Banca Albertini e Portopiccolo. Tremonti, che è considerato un illustrissimo professore universitario, saggista ed ex Vicepresidente del Consiglio dei Ministri - nel corso della serata “Conviviale” di venerdì, 20 settembre, che si terrà all’interno della Sala Panoramica del Centro Congressi di Portopiccolo - si soffermerà su alcuni punti salienti della sua ultima opera letteraria, delineando un’analisi alle radici di populismo e sovranismo attraverso tre chiavi di lettura che l’autore intreccia con la personale esperienza di studioso e di protagonista della scena politica per numerosi anni.